تحشيد دولي.. ما جهود المملكة في تأييد الأمم المتحدة أحقية فلسطين للعضوية الكاملة؟

فدعم المملكة للقضية الفلسطينية يحتلّ مكانًا بارزًا في أولويات السياسية الخارجية للمملكة، باعتبار أن فلسطين هي القضية الأولى لها، ومن ضمن الجهود العديدة التي تبذلها المملكة تأييدًا ودعمًا لفلسطين، الضغوط الدولية متعددة المستويات التي تمارسها المملكة بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر دبلوماسيتها، وعبر الاجتماعات الدولية لاسيما التي تستضيفها المملكة، لحشد الرأي العام الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ فقد أقامت المملكة حوارًا بنّاءً للاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الدول الأوروبية المشاركة في "المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي" الذي عُقد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في لكسمبورغ أبريل الماضي.