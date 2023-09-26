آبل وسامسونج في الصدارة.. الهواتف الذكية بالمملكة تسجل انتعاشًا قويًّا في الربع الثاني

سجلت شحنات الهواتف الذكية في المملكة، نموًّا بنسبة 35٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وهو الربع الثاني على التوالي لنمو هذا السوق.
وأشار تقرير صادر عن خدمة مراقبة السوق "Counterpoint" إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي في السعودية ظلت إيجابية، ويرجع ذلك -إلى حد كبير- إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي، كما لوحظ تحسن ملحوظ في معنويات المستهلكين مقارنة بعام 2022.
ووفقًا للتقرير، فقد زادت شحنات شركة آبل بأكثر من الضعف على أساس سنوي بسبب الطلب المستمر على سلسلة آيفون 14، وخاصة إصدارات برو، وحققت سامسونج نموًّا بنسبة 23٪ في الشحنات خلال الربع الثاني، واستفادت من سلسلة التوريد المستقرة والأداء القوي خلال موسم الأعياد.
وسجلت شاومي (Xiaomi) نسبة نمو 17٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، واحتفظت بمركزها الثالث، كما نمت موتورولا أيضًا على أساس سنوي في نفس الربع، وظهرت هونر ضمن أسرع العلامات النامية في ذات الفترة.
ويشير التقرير إلى أن المبيعات ترتفع في شهر رمضان وأثناء الأعياد، كما تقوم شركات الهواتف بحملات تسويقية وتقديم العروض؛ مما يزيد بنسبة كبيرة من المبيعات. بالإضافة إلى ذلك يستمر نشاط التجارة الإلكترونية في التقدم بسبب الرقمنة وخيارات التمويل السهلة مثل "اشتر الآن وادفع لاحقًا" وخدمات التوصيل المتاحة في جميع أنحاء البلاد.