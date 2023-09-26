آبل وسامسونج في الصدارة.. الهواتف الذكية بالمملكة تسجل انتعاشًا قويًّا في الربع الثاني

وسجلت شاومي (Xiaomi) نسبة نمو 17٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، واحتفظت بمركزها الثالث، كما نمت موتورولا أيضًا على أساس سنوي في نفس الربع، وظهرت هونر ضمن أسرع العلامات النامية في ذات الفترة.