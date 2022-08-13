شاهد.. "سائق شيول" ينصح الشباب بالإقبال على هذه المهنة
يباشر الشاب "فهد" عمله اليومي المعتاد سائقًا ومشغلًا لشيوله، ويقضي أغلب ساعات نهاره في ظله؛ إذ يعمل في دفان المنازل وتمهيد الطرق وتوريد التربة.
وأشار "سائق الشيول" فهد في حديثه لبرنامج "mbc في أسبوع"، في تقرير منصور المزهم من تبوك، إلى أن سبب اتجاهه للعمل في هذه المعدات، ما وجده من المردود المادي والدخل الممتاز فيها.
وأضاف: "آباؤنا وأجدادنا كانوا يعملون في هذه المهنة؛ ولكن اليوم هناك سيطرة كاملة عليها من قِبَل الأجانب والعمالة الوافدة".
ولفت فهد إلى سهولة قيادة هذه المعدات، التي تُكسب صاحبها احترافية وفنًّا في قيادتها وتشغيلها مع الوقت.
وفيما يحفز التوسعُ في قطاع البناء والتشييد في السعودية سائقي "الشيولات" على البقاء في مهنتهم؛ وذلك مع الطلب المتزايد على هذه المعدات؛ ينصح "فهد" الشباب السعوديين بالإقبال على هذه المهنة والعمل في هذا المجال الذي سيوفر لهم دخلًا جيدًا قد يكون أفضل من راتب الموظف.