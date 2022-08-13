‏شاهد.. ‏"سائق شيول" ينصح الشباب بالإقبال على هذه المهنة

وفيما يحفز التوسعُ في قطاع البناء والتشييد في السعودية سائقي "الشيولات" على البقاء في مهنتهم؛ وذلك مع الطلب المتزايد على هذه المعدات؛ ينصح "فهد" الشباب السعوديين بالإقبال على هذه المهنة والعمل في هذا المجال الذي سيوفر لهم دخلًا جيدًا قد يكون أفضل من راتب الموظف.