هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تخرج الإبل السائبة من منطقة الخنفة

بعد انقضاء المهلة التي حددتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها، التي توجَد بشكل ملحوظ في منطقة الخنفة ذات الحساسية البيئية العالية؛ إذ تشكل هذه الحيوانات خطرًا على التوازن البيئي بشكل عام، وتخل بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته، الذي ينعكس سلبًا على النظام البيئي، انطلقت الفِرق الميدانية المدرَّبة والمتخصصة، التي تم تشكيلها من الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي؛ لحصر وإخراج الإبل السائبة من داخل المنطقة، ووضعها في مسيجات خاصة استعدادًا لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق مُلاكها.