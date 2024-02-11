"الإرشاد الزراعي": إهمال المحاصيل الزراعية يتسبّب في عديد من الأضرار وإصابتها بالآفات

وأوضح المهندس مصنت الشراري؛ أن إهمال المزارعين يصيب المحاصيل ببعض الآفات، منها: نسيج العنكبوت على كامل الأوراق، كذلك وجود عددٍ كبيرٍ من العناكب على الأوراق؛ ما يؤدي إلى امتصاص العصارة النباتية، وإجهاد النبات بشكلٍ كبير.