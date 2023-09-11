"مرور شقراء" يكثّف حملاته على مخالفي "عكس السير".. والغرامة 6 آلاف

كثّفت إدارة مرور محافظة شقراء حملاتها المرورية على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وركزت على مخالفة عكس السير في طرق المحافظة ومراكزها، بإشرافٍ مباشر من مدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي.
ورصدت "سبق"، خلال جولاتها الميدانية، وجود فرق المرور الرسمي والسري في المواقع التي تكثر فيه مخالفة "عكس السير"، منها ضبط عدد من المركبات المخالفة من قِبل فرق المرور وحرّرت بحق المخالفين غرامة عكس السير.
ونالت هذه الجهود استحسان وثناء المواطنين وسالكي الطرق، حيث عبّروا عن جزيل الشكر والتقدير لإدارة المرور نظير الجهود المبذولة ميدانيًّا، التي ساهمت بشكلٍ ملحوظٍ في تقليل الحوادث المؤثرة على السلامة العامة.
يُذكر أن مخالفة عكس السير حذّرت منها الإدارة العامة للمرور مبينة أن غرامتها تصل إلى 6000 ريال؛ نظراً لخطورتها على السلامة العامة.