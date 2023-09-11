"مرور شقراء" يكثّف حملاته على مخالفي "عكس السير".. والغرامة 6 آلاف

ونالت هذه الجهود استحسان وثناء المواطنين وسالكي الطرق، حيث عبّروا عن جزيل الشكر والتقدير لإدارة المرور نظير الجهود المبذولة ميدانيًّا، التي ساهمت بشكلٍ ملحوظٍ في تقليل الحوادث المؤثرة على السلامة العامة.