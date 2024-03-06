"الإبراهيم" يتجوّل داخل جناح "الداخلية" في مؤتمر "ليب 2024"

زار وزيرُ الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، جناحَ وزارة الداخلية المشارك في النسخة الـ3 من مؤتمر "ليب 2024"؛ لاستعراض أبرز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وذلك خلال الفترة 4 - 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
وتجوّل "الإبراهيم" في جناح وزارة الداخلية الذي يستعرض للزوار مستقبل التحول الرقمي بالوزارة لتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة، وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار؛ تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024"، الذي يمثل محورًا مهمًّا في عملية التحول الرقمي محليًّا وعالميًّا، بمشاركة أكثر من "450" شركة، و"180" دولة، و"902" جهة.