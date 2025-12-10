أمن الطرق يوجّه إرشادات عاجلة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار

دعت القوة الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات إلى اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية التي تضمن سلامة مستخدمي الطرق وتقلّل من حوادث الانزلاق أو تجمعات المياه.
وأوضحت "أمن الطرق" أن التنبيهات تشمل متابعة حالة الطقس عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور الأودية، إضافةً إلى تجنّب الأسلاك الكهربائية المتساقطة أو أي مصادر خطورة محتملة في الأماكن العامة.
وشددت القوة على ضرورة ترك مسافة كافية بين المركبات، وتجنّب السرعة العالية على الطرق السريعة، والتحرك بحذرٍ في المنعطفات والمناطق المفتوحة التي قد تشهد رياحًا قوية تؤثر على توازن المركبة. كما أكدت أهمية الابتعاد عن الأشجار والأجسام التي قد تتساقط بفعل الرياح أو الأمطار الغزيرة.
وأشارت إلى أن فرقها الميدانية تعمل على إتاحة المجال للمعدات والآليات المخصّصة لسحب مياه الأمطار، داعيةً السائقين إلى استخدام المسارات والطرق البديلة قدر الإمكان، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن حفاظًا على سلامة الجميع.