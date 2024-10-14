بسبب جسم غريب.. "سعود الطبية" تنقذ "ثلاثينية" من معاناة التهابات الصدر

وأوضح رئيس قسم جراحة الصدر والمشرف على الحالة الدكتور محمد العمصي، أن الجسم الغريب تسبب في انسداد مجرى الهواء في الشعب الهوائية للرئة اليمنى، مما أدى إلى تكيس الشعب الهوائية وظهور التهابات متكررة، بالإضافة إلى سعال مستمر وكميات كبيرة من البلغم ذي الرائحة الكريهة، الذي كان يترافق مع قشع دموي بين الحين والآخر.