بسبب جسم غريب.. "سعود الطبية" تنقذ "ثلاثينية" من معاناة التهابات الصدر

أنهت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، معاناة سيدة في عقد الثلاثينات من عمرها كانت تعاني من التهابات متكررة في الرئتين والشعَب الهوائية لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك بعد إجراء منظار متقدم للشعب الهوائية، حيث تم اكتشاف وجود جسم غريب عبارة عن قطعة من الغلاف القصديري لعلبة بسكويت.
وأوضح رئيس قسم جراحة الصدر والمشرف على الحالة الدكتور محمد العمصي، أن الجسم الغريب تسبب في انسداد مجرى الهواء في الشعب الهوائية للرئة اليمنى، مما أدى إلى تكيس الشعب الهوائية وظهور التهابات متكررة، بالإضافة إلى سعال مستمر وكميات كبيرة من البلغم ذي الرائحة الكريهة، الذي كان يترافق مع قشع دموي بين الحين والآخر.
وأشار "العمصي" إلى أن المريضة وبعد دخولها المستشفى بشكل عاجل، تم إجراء منظار للقصبة والشعب الهوائية، حيث تم اكتشاف الجسم الغريب واستخراجه، وقد شعرت المريضة بتحسن ملحوظ فور انتهاء العملية، وخرجت من المستشفى في حالة جيدة، لتستكمل متابعتها في العيادات الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن قسم جراحة الصدر قد حقق مؤخرًا إنجازات نوعية من خلال إجراء عمليات متقدمة واستخدام تقنيات حديثة.