"وقاء" يعلن بدء حملة تحصين المواشي ضد "الحمى القلاعية".. لمدة 9 أسابيع

وأوضح "وقاء" الإجراءات المتبعة التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية والتي من أهمها التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات وعدم إدخال حيوانات مشتراه حديثًا إلا بعد تحصينها و عزلها لمدة أسبوع على الأقل للتأكد من خلوّها من الأمراض المختلفة التي قد تنتقل لمواشيهم، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها.