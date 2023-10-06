"وقاء" يعلن بدء حملة تحصين المواشي ضد "الحمى القلاعية".. لمدة 9 أسابيع

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن بدء حملة تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالمملكة، للحملة الوطنية الثانية لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي تشهدها المملكة تحت إشراف مركز وقاء بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.
وأكد المركز أن الفرق البيطرية المتخصصة بإدارات الصحة الحيوانية في فروع مركز وقاء المختلفة قد بدأت في أعمال تحصين المواشي المستهدفة ضمن الحملة والتي تستمر لمدة 9 أسابيع ابتداءً من 1/ 10/ 2023م وحتى 30/ 11/ 2023م، وتهدف لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.
وبيّن أن أعمال التحصين تتم من خلال زيارة المربين للفروع والوحدات الرئيسية لمركز وقاء بمناطق المملكة المختلفة والتي تقوم بدورها بمباشرة طلبات التحصين المقدمة من قبل المربين وأصحاب المواشي وتنفيذ عمليات التحصين إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطرق الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية.
وأشار المركز إلى أن مرض الحمى القلاعية يُعد فيروساً وبائياً يصيب الحيوانات ذات الأظلاف المشقوقه الأهلية والبرية كالأبقار والأغنام والماعز والغزلان، داعياً مربي المواشي إلى التعاون مع الفرق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين.
وأوضح "وقاء" الإجراءات المتبعة التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية والتي من أهمها التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات وعدم إدخال حيوانات مشتراه حديثًا إلا بعد تحصينها و عزلها لمدة أسبوع على الأقل للتأكد من خلوّها من الأمراض المختلفة التي قد تنتقل لمواشيهم، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها.
ونوه بضرورة الإبلاغ الفوري على الهاتف المجاني "939" في حال ملاحظة وجود أي أعراض مرضية على الحيوانات في قطعانهم.