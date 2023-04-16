"متحدّث أمانة مكة" لـ"سبق": نراقب محالّ بيع الغاز ونؤكّد على نظافتها قبل بيعها

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، لـ"سبق"؛ أن الأمانة تقوم من خلال مراقبي البلديات بمتابعة محلّات بيع الغاز، وتعمل على إلزامهم بتنظيف الأسطوانات؛ حيث إن نظافة أسطوانات الغاز هي من ضمن الاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتفصيلًا، قال "زيتوني": سيتم إلزام أصحاب محلّات بيع الغاز بهذه الاشتراطات، وقد وضعت الوزارة مهلة لتصحيح وضع محلات بيع الغاز لمدة 12 شهرًا جديدًا بعد أنْ كانت المهلة السابقة تنتهي في تاريخ 15/ 5/ 1444هـ.
وأضاف: حثّت الوزارة المستثمرين من أصحاب محال بيع الغاز، على إكمال جميع المتطلّبات، قبل انتهاء المهلة؛ حيث سيتم العمل باللائحة المحدثة بعد انتهاء المهلة.
وتابع: وكانت الوزارة وضعت عددًا من الاشتراطات المندرجة في اللائحة المحدثة؛ منها ما يتعلّق بالأمن والسلامة، وأخرى تتعلّق بالأمور التجارية، وكذلك تتعلّق بالمحلّ والتجهيزات والتشغيل والأمان.
وأردف: وألزمت اللائحة أيضًا أصحاب محالّ بيع الغاز بضرورة نظافة أسطوانات الغاز المعدّة للبيع، وعدم وجود طبقات من الأوساخ المتراكمة التي يصعب تنظيفها.