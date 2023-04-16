"متحدّث أمانة مكة" لـ"سبق": نراقب محالّ بيع الغاز ونؤكّد على نظافتها قبل بيعها

أكد متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، لـ"سبق"؛ أن الأمانة تقوم من خلال مراقبي البلديات بمتابعة محلّات بيع الغاز، وتعمل على إلزامهم بتنظيف الأسطوانات؛ حيث إن نظافة أسطوانات الغاز هي من ضمن الاشتراطات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.