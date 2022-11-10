"الماجدية ريزدنس" تبيع مشروعها السكني الأول في مانشستر بالكامل

من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسام الماجد بأن المشروع سيوفر لسكانيه فرصة العيش في مساحة عصرية تجمع ما بين المعيشة والعمل، إذ يمتد على مساحة أرض تبلغ 7930 متر مربع، وموزع على 213 وحدة سكنية في طوابق المشروع السبعة. وأردف: "يحتضن المشروع كافة المرافق التي من شأنها توفير كافة سبل الراحة والترفيه للعملاء، كما أن الموقع الجغرافي سيضمن لهم شراء مختلف احتياجاتهم من المحلات التجارية المنتشرة بالقرب من الوحدات السكنية، إضافة إلى الوصول السريع لقلب مدينة مانشستر النابضة بالحياة".