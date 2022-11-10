"الماجدية ريزدنس" تبيع مشروعها السكني الأول في مانشستر بالكامل

أعلنت "الماجدية ريزدنس" - إحدى أبرز الشركات الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية- عن بيع مشروعها السكني الأول خارج المملكة "ميدو ميل" الذي يمثل أولى الخطوات العقارية "للماجدية" داخل السوق البريطاني.
وأقامت "الماجدية" حفلاً رسمياً في مقر المشروع بمناسبة بيعه كاملاً قبل ميعاد افتتاحه، بحضور العمدة ديفد ويلسون، ورئيس مجلس إدارة الماجدية القابضة الأستاذ محمد الماجد، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسام الماجد، وعضو مجلس الإدارة ومدير الاستثمار الخارجي الأستاذ ماجد الماجد.
وبهذه المناسبة، أعرب عضو مجلس الإدارة ومدير الاستثمار الخارجي الأستاذ ماجد الماجد، عن فخره ببيع المشروع كاملاً قبل موعد الافتتاح الرسمي، والذي يؤكد نجاح "الماجدية" في تلبية تطلعات العملاء بتوفير مجتمع سكني متكامل يواكب نمط الحياة العصري. وأضاف: "نحتفل اليوم بافتتاحنا أول مشروع سكني "للماجدية" خارج المملكة العربية السعودية، وتحديداَ في مدينة مانشستر التي تعتبر وجهة استثمار عقاري مثالية لتسيير الأعمال التجارية والعقارات السكنية".
من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسام الماجد بأن المشروع سيوفر لسكانيه فرصة العيش في مساحة عصرية تجمع ما بين المعيشة والعمل، إذ يمتد على مساحة أرض تبلغ 7930 متر مربع، وموزع على 213 وحدة سكنية في طوابق المشروع السبعة. وأردف: "يحتضن المشروع كافة المرافق التي من شأنها توفير كافة سبل الراحة والترفيه للعملاء، كما أن الموقع الجغرافي سيضمن لهم شراء مختلف احتياجاتهم من المحلات التجارية المنتشرة بالقرب من الوحدات السكنية، إضافة إلى الوصول السريع لقلب مدينة مانشستر النابضة بالحياة".
ويمثل المشروع نقلة نوعية لمشاريع "الماجدية" التي تسعى من خلالها لتطوير وبناء مجتمعات سكنية تثري نمط الحياة العصري وتوفر تجربة إسكانية متكاملة وشاملة لمواكبة نمط الحياة المتسارع، إذ أولت الإدارة اهتماما عالياً بهذا المشروع من خلال استقطابها عدداً من الشركات الرائدة في مجال البناء والاستثمار لتسريع عمليات البناء والعمل حصرياً مع أفضل المقاولين لتأسيسه وتشطيبه وفق أفضل المعايير العالمية، منهم رئيس قسم التطوير والمشاريع لشركة أول للاستثمار السيّد توني كورنر.