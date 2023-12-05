41,028 سعوديًا انضموا حديثًا للعمل بالقطاع الخاص في نوفمبر 2023م

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر (2,311,318) مواطنًا، منهم (1,368,670) من الذكور، و(942,648) من الإناث، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,568,057) مقيمًا، منهم (8,239,563) مقيمًا، و(328,494) مقيمة.