"فيصل بن نواف": الخطاب الملكي جسّد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا لخدمة المواطن

وقال: "الخطاب الملكي السنوي أكد أن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية بوضوح عبر رؤية المملكة 2030 التي أكد سمو ولي العهد أنها الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح".