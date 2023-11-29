مسؤولو "بِر جدة" تعليقًا على فوز المملكة باستضافته: إكسبو 2030 فصل جديد من فصول التنمية والتواصل والتأثير العالمي

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة د. سهيل بن حسن قاضي، ونائب رئيس المجلس خلف بن هوصان العتيبي، وأعضاء المجلس والجهاز التنفيذي خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض.
وقال رئيس وأعضاء الجمعية: لقد جاء هذا الفوز تتويجًا لرؤية المملكة 2030 بكل ما تمخض عنها من تحولات تنموية لامست مختلف الجوانب، والتي سجلت معها المملكة أعظم قصة نجاح في القرن 21، كما جسد هذا الفوز ثقة العالم في قدرة المملكة على أن تكون وجهة مثالية لتنظيم أكبر المحافل العالمية، وهو ما يمثل اعترافًا دوليًا بالدور الريادي والمحوري للمملكة على الخريطة العالمية.
وأضاف مسؤولو الجمعية: ستكون نسخة إكسبو في الرياض نسخة استثنائية للتبادل الثقافي والابتكار وبناء الشراكات وتقديم الحلول المستدامة التي تعزز التوازن بين البيئة والتطور، كما ستكون النسخة جسرًا يعزز التلاقح الثقافي من خلال الإبحار في التجربة السعودية، والاطلاع على التطور الاقتصادي الذي شهدته بلادنا في ظل ما تعيشه من تغيير يستشرف المستقبل، بعد أن قدمت المملكة نموذجًا فريدًا للدولة المحافظة على هويتها وأصالتها ولكنها في الوقت نفسه تسابق الزمن لكل ما يحقق النمو والازدهار من خلال مشروعها التنموي الكبير الذي جعل منها مركز تأثير وقوة على المستوى العالمي.
وبيّن مسؤولو الجمعية أن هذا المعرض الفريد الذي سيتم تقديمه تحت عنوان: "حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل" سيكون بمثابة منصة فريدة تستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات، وسيكون فرصة لتقديم تجربة فريدة للزوار تثري شغفهم لاستكشاف أحدث التقنيات والفنون والثقافات المتنوعة، وهو ما سيدعم القطاع السياحي الذي يعتبر أحد روافد التنمية، من خلال استقطاب السياح وإثراء تجاربهم المختلفة، إضافة إلى دعم قطاع الثقافة من خلال هذا التلاقي العريض للزوار الذين من المتوقع أن تصل أعدادهم إلى 40 مليون زائر، وكذلك تعزيز قطاع الاستثمار من خلال توفير فرص جديدة للشراكات خاصة تلك المرتبطة بالابتكارات والتقنيات.
وخلصوا إلى أن هذا الفوز المستحق الذي قاد ملفه سمو ولي العهد يشكل انطلاقة جديدة للمملكة نحو فصل جديد من فصول التنمية والتأثير العالمي والتواصل الدولي، في ظل التزام المملكة بتعزيز الابتكار وازدهار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة بما يدعم خلق مستقبل واعد لشعوب المنطقة والعالم بأسره.