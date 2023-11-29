مسؤولو "بِر جدة" تعليقًا على فوز المملكة باستضافته: إكسبو 2030 فصل جديد من فصول التنمية والتواصل والتأثير العالمي

وأضاف مسؤولو الجمعية: ستكون نسخة إكسبو في الرياض نسخة استثنائية للتبادل الثقافي والابتكار وبناء الشراكات وتقديم الحلول المستدامة التي تعزز التوازن بين البيئة والتطور، كما ستكون النسخة جسرًا يعزز التلاقح الثقافي من خلال الإبحار في التجربة السعودية، والاطلاع على التطور الاقتصادي الذي شهدته بلادنا في ظل ما تعيشه من تغيير يستشرف المستقبل، بعد أن قدمت المملكة نموذجًا فريدًا للدولة المحافظة على هويتها وأصالتها ولكنها في الوقت نفسه تسابق الزمن لكل ما يحقق النمو والازدهار من خلال مشروعها التنموي الكبير الذي جعل منها مركز تأثير وقوة على المستوى العالمي.