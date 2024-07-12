متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ"سبق": تم رصد المحتوى المتداوَل وإحالته للجهة المختصة

أكد عبدالله الشومر، المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أن المركز رصد المحتوى المرئي المتداوَل، الذي شكك في عمل الجمعيات الخيرية.
وفي رد على استفسار "سبق" عن المحتوى المتداوَل، ودور المركز، قال الشومر: "تم رصد المقطع في حينه، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ اللازم".
وأشار المتحدث الرسمي للمركز إلى المنهجية المتبعة في الإشراف على أعمال المنظمات غير الربحية، وحوكمتها وفقًا للمتطلبات الإدارية والمالية، مؤكدًا المتابعة المستمرة لتحقيق المنظمات غير الربحية درجات عالية في تقييم الحوكمة.
ونوَّه المتحدث الرسمي بالتزام المنظمات غير الربحية بالمعايير المهنية والرقابة المالية، والحوكمة التي تعمل وفقًا لها هذه المنظمات، والأهداف السامية التي تسعى هذه المنظمات إلى تحقيقها.. مشيرًا إلى ما نشره المركز سابقًا عن تحقيق ما يزيد على 1.000 جمعية ومؤسسة أهلية بالسعودية نسبًا عالية في التقييم السنوي للحوكمة، بلغت أعلى من 85%، وأن عددًا من هذه الجمعيات والمؤسسات حقق ما نسبته 100%، وذلك ضمن التزام منظمات القطاع بمعايير الأداء والتنظيم المالي، وسلامة القوائم المالية لها، بما يتطابق مع متطلبات المركز.
ودعا المتحدث الرسمي للمركز إلى التواصل مع المركز عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa، وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.. مؤكدًا أهمية تجنُّب كل ما من شأنه أن يعطل التنمية الوطنية، ومهيبًا بمن يود المساهمة في القطاع غير الربحي إلى التواصل معه عبر قنواته الرسمية.
وأضاف في ختام تعليقه بأن المركز يحيل كل مسيء للقطاع إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.