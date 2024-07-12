متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لـ"سبق": تم رصد المحتوى المتداوَل وإحالته للجهة المختصة

ونوَّه المتحدث الرسمي بالتزام المنظمات غير الربحية بالمعايير المهنية والرقابة المالية، والحوكمة التي تعمل وفقًا لها هذه المنظمات، والأهداف السامية التي تسعى هذه المنظمات إلى تحقيقها.. مشيرًا إلى ما نشره المركز سابقًا عن تحقيق ما يزيد على 1.000 جمعية ومؤسسة أهلية بالسعودية نسبًا عالية في التقييم السنوي للحوكمة، بلغت أعلى من 85%، وأن عددًا من هذه الجمعيات والمؤسسات حقق ما نسبته 100%، وذلك ضمن التزام منظمات القطاع بمعايير الأداء والتنظيم المالي، وسلامة القوائم المالية لها، بما يتطابق مع متطلبات المركز.