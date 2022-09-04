السفير الكويتي لدى السعودية: "معرض الصقور والصيد السعودي" أصبح علامة فارقة عالميًا

وأكد الشيخ علي الخالد خلال زيارته للمعرض حرصه على الزيارة منذ انطلاقته للسنة الثالثة على التوالي، والاطلاع على كل ما يحتويه من مستجدات، وتقنية حديثة، وطرق تربية الصقور، والصيد والأسلحة الحديثة والمتنوعة التي يقدمها المعرض لجميع زائريه بمختلف اهتماماتهم، مشيدًا بالتنظيم العالمي الرائع الذي يدل على العمل الدؤوب والخبرات الكبيرة للقائمين على المعرض الذي جمع تحت سقفه المهتمين في الصقارة والصيد من جميع أنحاء العالم وجلب أحدث الأجهزة والمعدات وأسلحة الصيد.