سبعيني سقط من علو فوق قضيب حديدي في جازان.. كيف أنقذ الأطباء حياته؟

وأفادت "صحة جازان" أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الإسعاف الجوي نتيجة سقوطه من علو على قضيب حديدي , نتج عنه تهتك في عدد من الأعضاء الحيوية في الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة , وإجراء الكشف الطبي الذي تبين من خلاله وجود جرح غائر نافذ بالبطن من الخلف من الناحية اليسرى , ووجود هواء ونزيف على الرئة اليسرى , وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة , منها وضع أنبوب صدر .