سبعيني سقط من علو فوق قضيب حديدي في جازان.. كيف أنقذ الأطباء حياته؟

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنقاذ حياة مصاب سبعيني بنزيف داخلي وتهتك وكسور في عدد من الأعضاء الحيوية بالجسم.
وأفادت "صحة جازان" أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الإسعاف الجوي نتيجة سقوطه من علو على قضيب حديدي , نتج عنه تهتك في عدد من الأعضاء الحيوية في الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة , وإجراء الكشف الطبي الذي تبين من خلاله وجود جرح غائر نافذ بالبطن من الخلف من الناحية اليسرى , ووجود هواء ونزيف على الرئة اليسرى , وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة , منها وضع أنبوب صدر .
وأجريت أشعة مقطعية بالصبغة للجسم، وبعد إجراء الأشعة المقطعية , اتضح وجود كسر بخمسة أضلاع من الناحية اليسرى , ونزيف في الرئة اليسرى , وتهتك بعضلات الظهر وانشطار , وتهتك بالطحال , وتهتك بالحجاب الحاجز والحوض , وتمزق بالمعدة بجرح نافذ , ونزيف بالبطن والصدر من الناحية اليسرى.
وأفادت أنه على الفور تم تحويل المريض لقسم العمليات وإجراء عملية جراحية لاستكشاف البطن تم من خلالها استئصال الطحال والجزء المتهتك من المعدة , وإصلاح تمزق الحجاب الحاجز وتنظيف الجرح النافذ من الظهر، حيث تكللت بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان , استقبل 27010 مراجعين خلال النصف الأول من العام 2023م .