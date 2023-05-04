19 جناحًا بوتيكيًّا موزّعة على أربع فيلات في ماربيا انڤيتريون.. ضيافة فاخرة تحركها روح الفن

تعلن إنڤيتريون عن افتتاح منتجع فاخر في صيف 2023م، بدءًا من شهر يوليو، متضمنًا 19 جناحًا بوتيكيًّا موزّعة على 4 فلل تقع في مجمع جديد في ماربيا "إسبانيا"، إحدى أعرق الوجهات الفاخرة في أوروبا، التي تتميز بالخصوصية والطابع الفني المميز؛ حيث تحيط بك القطع الفنية المميزة في المنتجع.
يقع منتجع إنڤيتريون على بعد دقائق من بويرتو بانوس في ماربيا؛ وهي منطقة تشتهر بجوّها اللطيف على مدار العام؛ مما يجعلها وجهة مثالية للصيف والمعيشة، بالإضافة إلى تقديم الضيافة الإسبانية، فإن أحد الأهداف الرئيسية لـ"إنڤيتريون" هو أن تكون بمثابة معرض للفن الإسباني؛ حيث توفر أعمال الفنانين الإسبان للهواة من المقتنين للفن والرعاة.
وسيتطوّر العرض الفني باستمرار ليشمل "اللوحات، والمنحوتات، وNFTs"؛ حيث يحتوي كل موسم على معارض مختلفة؛ في المواسم الهادئة سيتم تخصيص بعض الأجنحة للإقامة الفنية؛ مما سيتيح الفرصةَ أمام الضيوف لمقابلة الفنانين ومشاهدة مراحل خلق أعمالهم الإبداعية؛ مما يجعل إنڤيتريون وجهةً مثاليةً لمحبّي الفن الأندلسي والثقافة الإسبانية. كما يوفر المنتجع خادمًا شخصيًّا لضمان تجربة فاخرة تضمن الخصوصية.
وعن تميز المشروع ذكرت الشركة المعمارية المسؤولة عن المشروع شركة دار المعمارية: "لم يكن الجمع بين الفخامة والفن وأجواء البحر الأبيض المتوسط، مهمةً سهلة، بل كان تحديًا كبيرًا على المستوى الهندسي والجمالي".
أما بالنسبة للمناطق المختلفة داخل المنتجع، فإن الأجنحة الـ19 موزّعة على 4 فلل مستقلّة ولكن متجاورة، وتشمل مناطق عامة مميزة، بالإضافة إلى وجود منطقة خارجية خاصة لكل فيلا، تحتوي على مسبح، وحديقة، ومنطقة للشواء، وصالة مغطاة، وأخرى مشمسة.
ولا ننسى الصالة الرئيسية، وغرفة الطعام في المساحة الداخلية للجناح؛ حتى تقوم بدعوة ضيوفك وتبادل الثقافات، ومشاركة الفنون بطبيعة أندلسية وبخصوصية كاملة. أما للعوائل فيمكنك أيضًا حجز فيلا كاملة مع حديقة خاصة إذا كنت تخطط لقضاء إجازتك مع عائلتك.
الجدير بالذكر أنه بحلول عام 2026م، يهدف المنتجع إلى امتلاك إجمالي 10 فيلات و52 جناحًا.