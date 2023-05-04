19 جناحًا بوتيكيًّا موزّعة على أربع فيلات في ماربيا انڤيتريون.. ضيافة فاخرة تحركها روح الفن

تعلن إنڤيتريون عن افتتاح منتجع فاخر في صيف 2023م، بدءًا من شهر يوليو، متضمنًا 19 جناحًا بوتيكيًّا موزّعة على 4 فلل تقع في مجمع جديد في ماربيا "إسبانيا"، إحدى أعرق الوجهات الفاخرة في أوروبا، التي تتميز بالخصوصية والطابع الفني المميز؛ حيث تحيط بك القطع الفنية المميزة في المنتجع.