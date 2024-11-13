رغم القرارات التنظيمية وبعد ايقاف 3 اليوم.. تطبيقات توصيل تتحدي الضوابط بـ 4 مخالفة في شهر

رغم القرارات التنظيمية والضوابط التي اصدرتها الهيئة العامة للنقل مؤخراً لتنظيم سوق ممارسة نشاط التوصيل عبر التطبيقات الا ان عدد من تلك الشركات ظلّت مصرة على تحدى تلك الضوابط، في تجاوز صريح وواضح.
وكان آخر صور تلك التحديات في شهر سبتمبر الماضي عندما اعلنت الهيئة عن رصد اكثر من 4الاف مخالفة في شهر واحد فقط، مما دفعها الى تطبيق عقوبات رادعة بحقها حيث اعلنت اليوم عن ايقاف ثلاثة شركات تمارس نشاط التوصيل بعد ارتكاب جملة من المخالفات منها العمل دون تراخيص.
وقد أعلنت الهيئة العامة للنقل في سبتمبر الماضي عن تسجيل (4,314) مخالفة خلال شهر على تطبيقات توصيل الطلبات، خلال الحملات المكثفة التي تجريها الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية, بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى التنافسية بين الشركات، ومتابعة امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات المرصودة تنوعت مابين عدم التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة، أو تعاقد تطبيق التوصيل مع ناقل من الفئات غير المصرح بالتعاقد معها، بالإضافة إلى مخالفة المركبة أو السائق للاشتراطات المطلوبة، وأن تتوفر في المركبة الأدوات والمستلزمات اللازمة بما يضمن سلامة البضاعة المنقولة.
وشهد اليوم الأربعاء الإعلان عن ايقاف 3 تطبيقات عن العمل ومزاولة أنشطة النقل في خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات؛ لمخالفتها للأنظمة وممارستها لأنشطة النقل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الامتثال للوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية.
وأشارت الهيئة إلى أن التطبيقات المخالفة والتي تم رصدها وإيقافها عن العمل هي: تطبيقان لنقل الركاب، وتطبيق واحد يمارس نشاط توصيل الطلبات.
وأكدت الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة؛ كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب في حين أنه يقتصر على السعوديين والسعوديات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قِبَل الهيئة.
ويأتي ذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين وتوفير بيئة نقل آمنة وفعالة، تضمن تجربة مميزة وخدمة ذات كفاءة.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد شددت على ضرورة معرفة تطبيقات نقل الركاب المسجلة لديها وقالت الهيئة إنه ومن أجل الحفاظ على السلامة والحماية يجب تجنب التعامل مع تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة.