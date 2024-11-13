رغم القرارات التنظيمية وبعد ايقاف 3 اليوم.. تطبيقات توصيل تتحدي الضوابط بـ 4 مخالفة في شهر

وأكدت الهيئة في الوقت نفسه أهمية التزام التطبيقات بالأنظمة والاشتراطات المحددة، وعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية لممارسة تلك الأنشطة؛ كعمل الأجانب في تطبيقات نقل الركاب في حين أنه يقتصر على السعوديين والسعوديات فقط، وعدم الالتزام بالمواصفات المعتمدة لممارسة النشاط، إضافة إلى ⁠عدم قيام التطبيق بالتحقق من نظامية المركبة أو السائق الذي يقوم بممارسة النشاط، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد من قِبَل الهيئة.