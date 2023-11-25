إقبال كبير على تجربة "التذوق" بمهرجان "الوليمة" للطعام السعودي في نسخته الثانية

وتبدأ تجربة "التذوق" بجولةِ أو غرفةِ حكيم المشروبات؛ لتقديم مشروبات بنكهات سعودية، ثم ينتقل الزائر بعدها للغرفة الحسية؛ لاستخدام الحواس الخمس في استشعار العناصر المتعلقة بفنون الطهي؛ ومنها تذوق التمور، وتضم هذه الغرفة أربع أقسامٍ مختلفة تشرف عليها مشاعل الحميدان كأول سعودية متخصصة أكاديمياً في التقييم الحسي، حيث تتولى تعليم وتوجيه الزوار حول كيفية تذوق التمور بشكلٍ أعمق ومختلف. وأما الغرفة الثالثة فخصصت للمائدة، وتسمى أيضًا بطاولة الطاهي، وتقدم فيها تجربة تعد الأولى من نوعها؛ بحيث جُهزت ستة أطباق مختلفة من قبل ثلاثة طهاة سعوديين على مدى زمني استمر لخمسة أشهر كاملة؛ لإعداد القائمة المطلوبة، بحيث تكون متنوعة النكهات والبهارات المختلفة المعبرة عن جميع مناطق السعودية.