اختيار أستاذين من جامعة كاوست مؤلفين رئيسيين في تقرير المناخ المحوري للأمم المتحدة

تم تعيين البروفيسور حسين حطيط، الخبير البارز في كاوست في مجال هندسة موارد الطاقة وإدارة الكربون في الطبقات الجوفية، مؤلفًا رئيسيًا للفصل الخامس عشر ضمن أعمال الفريق الثالث. ويتناول هذا الفصل الأبعاد التقنية والاقتصادية والبيئية لأساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك جدواها ومخاطرها وقابليتها للتوسع ودورها المحتمل في تحقيق الحياد الصفري أو الانبعاثات السالبة. ويسهم تخصص حطيط في مجالات التمعدن المعزز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وهندسة المكامن في دعم أحد أبرز المحاور العلمية المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ.