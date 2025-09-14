اختيار أستاذين من جامعة كاوست مؤلفين رئيسيين في تقرير المناخ المحوري للأمم المتحدة

اُختير أستاذان من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) كمؤلفين رئيسيين في التقرير التقييمي السابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، والذي يُعد المرجع العلمي الأبرز لتوجيه العمل المناخي العالمي. ويأتي كل من الأستاذ المشارك سامي الغامدي والبروفيسور حسين حطيط ضمن 664 عالِمًا يمثلون 111 دولة يساهمون في إعداد التقرير المقرر صدوره عام 2029، والذي سيرسم ملامح العقد القادم من السياسات المناخية. ويضع هذان التعيينان كاوست في قلب التقييم المناخي الأكثر تأثيرًا عالميًا، مسلطين الضوء على الدور المتنامي للجامعة في النهوض بالعلوم ذات الأثر الدولي.
وتُعد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الجهة الأممية المسؤولة عن تقييم العلوم المتعلقة بتغير المناخ. ومنذ تأسيسها عام 1988، ظلت الهيئة تصدر تقييمات علمية دورية تُستخدم كأساس لصياغة السياسات الدولية الخاصة بالمناخ. وتُنشر تقاريرها الشاملة كل 5–7 سنوات، وتُعد مرجعًا رئيسيًا في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، إذ تساعد الحكومات والمجتمعات على فهم أخطار تغير المناخ ومسارات التكيف معه والتخفيف من آثاره.
ويُعد التقرير التقييمي السابع (AR7) ثمرة عمل ثلاثة فرق: الأول (WGI) يركز على الأساس العلمي الفيزيائي، والثاني (WGII) يعنى بالتأثيرات والتكيف والهشاشة البيئية، والثالث (WGIII) يتناول التخفيف من تغير المناخ. ومن المقرر أن يبدأ نشر أجزاء التقرير عام 2028 على أن يُستكمل بالكامل في 2029.
تم تعيين البروفيسور سامي الغامدي، خبير كاوست في التنمية الحضرية المستدامة وصمود البنية التحتية والنظم البيئية، مؤلفًا رئيسيًا للفصل الثامن (آسيا) ضمن أعمال الفريق الثاني. ويركز هذا الفصل على تقييم التأثيرات المتنوعة لتغير المناخ في قارة آسيا، بما يشمل مواطن الضعف والمخاطر واستراتيجيات التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.
تم تعيين البروفيسور حسين حطيط، الخبير البارز في كاوست في مجال هندسة موارد الطاقة وإدارة الكربون في الطبقات الجوفية، مؤلفًا رئيسيًا للفصل الخامس عشر ضمن أعمال الفريق الثالث. ويتناول هذا الفصل الأبعاد التقنية والاقتصادية والبيئية لأساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك جدواها ومخاطرها وقابليتها للتوسع ودورها المحتمل في تحقيق الحياد الصفري أو الانبعاثات السالبة. ويسهم تخصص حطيط في مجالات التمعدن المعزز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وهندسة المكامن في دعم أحد أبرز المحاور العلمية المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن خلال مشاركتهما في إعداد التقرير التقييمي السابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سيسهم كل من الغامدي وحطيط في تقديم أدلة علمية رصينة تُسهم في توجيه النقاشات الدولية وصياغة السياسات المناخية المستقبلية. ويؤكد هذا الاختيار دور كاوست كمركز رائد للأبحاث المتقدمة في مجالات المناخ والطاقة والاستدامة، ناقلًا الحلول من شواطئ البحر الأحمر إلى الساحة العالمية.