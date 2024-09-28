المملكة تطلق أولى عمليات حقن الغاز الطبيعي وإعادة إنتاجه.. خطوة نحو استدامة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة عن بدء تنفيذ أول مشروع لحقن الغاز الطبيعي المعالج في باطن الأرض، وذلك في مكمن الحوية عنيزة، كجزء من جهود المملكة المستمرة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة. يأتي هذا المشروع بهدف إدارة الطلب الموسمي على الغاز وتقليل الاعتماد على الوقود السائل.
ويتضمن المشروع إعادة إنتاج الغاز من شبكة الغاز الرئيسية بمعدل يصل إلى 2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا، ما يساهم في تعزيز تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، خصوصًا في فترات الذروة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يحقق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، ويساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ما يعكس التزام المملكة برؤيتها الطموحة لتحقيق مزيج مستدام من الطاقة.