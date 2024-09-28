المملكة تطلق أولى عمليات حقن الغاز الطبيعي وإعادة إنتاجه.. خطوة نحو استدامة الطاقة

ويتضمن المشروع إعادة إنتاج الغاز من شبكة الغاز الرئيسية بمعدل يصل إلى 2 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا، ما يساهم في تعزيز تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، خصوصًا في فترات الذروة.