"رئيس مجلس علماء باكستان" يرحب بالبيان الثلاثي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

وقدّم أشرفي؛ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وثمّن حرصه الدائم وجهوده الكبيرة لتعزيز السلام في المنطقة والعالم، ومتابعته المتواصلة لتحقيق الاتفاق التاريخي الذي سينهي الخلاف والنزاع المستمر في المنطقة منذ عشرات السنين، حيث تمكنت القيادة السعودية بحكمتها ورؤيتها الثاقبة من تحقيق أولى خطوات تحقيق السلام في المنطقة والعالم.