صعود غير مسبوق.. 7 آلاف منظمة و1.2 مليون متطوع تعكس قوة القطاع غير الربحي السعودي

أرقام قياسية ونمو استراتيجي:

تضاعف عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة أربع مرات تقريبًا منذ عام 2018، ليصل إلى أكثر من 7 آلاف منظمة، وامتداد منظومة القطاع لتشمل أكثر من 5,300 جمعية أهلية، و500 مؤسسة أهلية، و850 صندوقًا عائليًا وقد أسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة متنوعة وفعّالة.