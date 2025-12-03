صعود غير مسبوق.. 7 آلاف منظمة و1.2 مليون متطوع تعكس قوة القطاع غير الربحي السعودي

يشهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق، ليصبح ركيزة أساسية في مسيرة التحول الوطني وفقًا لرؤية السعودية 2030. ويأتي منتدى القطاع غير الربحي الدولي ليعكس هذا الزخم المتسارع، مؤكّدًا أن القطاع لم يعد مكملًا، بل مساهمًا فاعلًا في البناء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
أرقام قياسية ونمو استراتيجي:
تضاعف عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة أربع مرات تقريبًا منذ عام 2018، ليصل إلى أكثر من 7 آلاف منظمة، وامتداد منظومة القطاع لتشمل أكثر من 5,300 جمعية أهلية، و500 مؤسسة أهلية، و850 صندوقًا عائليًا وقد أسهم هذا التوسع في تعزيز منظومة متنوعة وفعّالة.
أبرز الإنجازات:
أضاف القطاع غير الربحي في المملكة أكثر من 40 مليار ريال سعودي إلى الاقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين.
تجاوز عدد المتطوعين في المملكة هدف رؤية 2030 المتمثل في مليون متطوع، ليصل إلى 1.2 مليون متطوع في 2024، ما يعكس تنامي المشاركة المجتمعية الفاعلة.
يقود هذا الحراك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي أُنشئ ليكون الجهة التنظيمية والتنسيقية المركزية لضمان فعالية واستدامة القطاع وتشمل مهام المركز تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية ممكنة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية وتمكين واستدامة المنظمات غير الربحية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، تصدرت الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة قائمة المجالات الأكثر إيرادات، حيث تصدرت مجالات التعليم والأبحاث بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات، تليهم الصحة بنسبة 26% من إجمالي الإيرادات.
وتمثل استضافة المملكة منتدى القطاع غير الربحي الدولي خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2025 تأكيدًا لدورها الريادي على المستويين المحلي والدولي، في بناء مجتمع حيوي ودعم الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية. ويُنتظر أن يوفر المنتدى خارطة طريق لضمان استمرار هذا الزخم عبر تبني أفضل ممارسات الحوكمة والابتكار على الصعيد الدولي.