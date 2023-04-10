بجوار المشراق.. مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تطلق أول مجموعة من المباني المكتبية

وتتميّز هذه المباني بالردهات الواسعة وبوقوعها على الساحة المفتوحة التي تُطل على وادي حنيفة، وكذلك بقربها من منطقة المشراق التي تحتضن مساحات التجزئة والسكن والمكاتب، وحاضنات الأعمال، إلى جانب بيئتها الحضرية التي تستضيف العديد من المتاجر والمطاعم والمساحات الترفيهية المُتاحة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى فندق إنديجو الذي يبعد دقيقتين سيرًا على الأقدام؛ ما يعكس وجهةً مثالية للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه.