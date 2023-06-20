وزارة التعليم.. 225 كشافاً وفتاة كشفية يباشرون أعمالهم في خدمة الحجيج

وباشر الجميع ابتداءً من أمس غرة شهر ذي الحجة، أعمالهم في مركز بادر الكشفي بمكة المكرّمة لتقديم خدمات متنوّعة لضيوف الرحمن تتمثل في توزيع المياه والوجبات، وكذلك تنظيم الحشود والإرشاد والتوجيه ودفع العربات، إلى جانب المشاركة في مشروع حفظ النعمة ومشروع حذاء الحاج الحافي.