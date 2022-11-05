هيئة "الأمر بالمعروف" تفعّل المصلى المتنقل بنادي قلوة الرياضي

‏من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي: إنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد؛ وفقًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.