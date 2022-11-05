هيئة "الأمر بالمعروف" تفعّل المصلى المتنقل بنادي قلوة الرياضي

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة في منطقة الباحة، اليوم السبت، المصلى المتنقل بنادي قلوة الرياضي.
يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الرئاسة العامة التوعوية، وخدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين؛ لتمكينهم من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
كما تم من خلاله عرض محتوى حملة الرئاسة العامة التوعوية "حق الله" وبرنامج "أسوة حسنة" في شاشات المصلى المتنقل.
من جانبه قال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي: إنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد؛ وفقًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.