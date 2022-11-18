"هيئة الاتصالات" توقّع اتفاقية تعاون لتنمية القدرات الرقمية للشباب في البرمجيات

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة المجال أمام شركة سوفت وير أي جي التي تعمل في مجال تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، لإقامة برنامج للطلاب وخريجي الجامعات في مجال البرمجيات وإنترنت الأشياء IoT ، تحت عنوان Future Disruptors 2023، بما يسهم في دعم المواهب المشاركة في البرنامج، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتشجيع تبني الحلول الابتكارية لتقنية إنترنت الأشياء، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في مجال تقنية المعلومات.