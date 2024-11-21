"التجارة الخارجية" تستعرض دورها في مجال المعالجات التجارية في التجارة الدولية

وتهدف الورشة إلى تقديم نبذة عن دور الهيئة في حماية الصناعة المحلية، والتعريف بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وأثر تطبيق أدوات المعالجات التجارية، والآلية المناسبة لمعالجة الضرر الواقع على الصناعة، وما تقدمه الهيئة بشأن شكاوى المعالجات التجارية وكيفية التعامل مع البيانات السرية، والتعريف بمفاهيم المعالجات التجارية ودورها في حماية الصناعة المحلية.