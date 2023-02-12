"المنتدى السعودي للإعلام" يطلق أول مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية

يطلق المنتدى السعودي للإعلام بالتزامن مع فعاليات دورته الثانية التي تقام يومي 20 – 21 فبراير 2023 بالرياض، أول مبادرة من نوعها لتأهيل المذيعين السعوديين، بمشاركة ثلاث من كبرى المؤسسات الإعلامية ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومجموعة MBC الإعلامية وشبكة قنوات روتانا وقناة العربية.