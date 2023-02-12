"المنتدى السعودي للإعلام" يطلق أول مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية

يطلق المنتدى السعودي للإعلام بالتزامن مع فعاليات دورته الثانية التي تقام يومي 20 – 21 فبراير 2023 بالرياض، أول مبادرة من نوعها لتأهيل المذيعين السعوديين، بمشاركة ثلاث من كبرى المؤسسات الإعلامية ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون ومجموعة MBC الإعلامية وشبكة قنوات روتانا وقناة العربية.
وتشمل المبادرة التي تنطلق تحت عنوان "كن مذيعاً" تجربة ميدانية لتقييم المواهب الشابة عبر لجنة تحكيم متخصصة مكونة من كفاءات إعلامية ذات خبرات متنوعة.
ويتضمن البرنامج عدة مسارات لتجارب الأداء وتأهيل المتنافسين على التقديم التلفزيوني والإذاعي والبودكاست.
وستتيح الجهات الإعلامية المشاركة في البرنامج للمتنافسين فرصة التعرف على مفاهيم علمية وتطبيقات عملية في مجال إنتاج المحتوى الإعلامي بأشكاله المختلفة الرقمي الهادف.
وستتيح تلك الشراكة إمكانية تبني هذه المواهب وتوفير فرص مهنية واعدة لهم من خلال فتح مسارات توظيف بتخصصات مختلفة لمن حققوا نتائج مبهرة.
وأوضح رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن مشاركة الهيئة في مثل تلك المبادرات التطويرية تأتي في إطار الاضطلاع بدورها الأصيل في الإسهام بصناعة كفاءات وطنية شابة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة الإعلامية.