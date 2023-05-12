"الحج والعمرة": بإمكان المعتمرين السودانيين العالقين تمديد فترة إقامتهم بالسعودية

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن استضافة المعتمرين السودانيين تتم عبر ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين بتحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة عائلية أو تأشيرة زيارة شخصية، بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر.