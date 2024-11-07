بأكثر من محطة رصد.. "الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة

استعرض المركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في معظم مناطق المملكة بين التاسعة صباح الأربعاء، حتى التاسعة صباح اليوم.
وأفادت التقارير الواردة من محطة الهدا - الطائف بمكة المكرمة، بأن كميات الأمطار بلغت 0.6 مم، فيما تراوحت بمحطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ووادي الفرع بالمدينة المنورة بين 0.6 مم، و1.2 مم.
وفي جازان سجلت محطتا فرسان والطوال كميات أمطار على التوالي بلغت 10.8 مم و0.4 مم.
وسجلت محطتا تبوك "تيماء القليبة، والعسافية" 5.6 مم، و1.4 مم، بينما سجلت محطة حائل موقق 1.0 مم، ورجال ألمع في عسير 4.0 مم.
وفي الحدود الشمالية سجلت 6 محطات كميات أمطار تراوحت بين 32.8 مم، و0.3 مم، بينما سجلت 7 محطات بالجوف كميات تراوحت بين 15.8 مم و0.2 مم.
وبلغت أعلى كمية مسجلة لهطول الأمطار 32.8 مم بمحطة مطار عرعر بالحدود الشمالية.