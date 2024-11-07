بأكثر من محطة رصد.. "الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة

استعرض المركز الوطني للأرصاد، كميات الأمطار المسجلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في معظم مناطق المملكة بين التاسعة صباح الأربعاء، حتى التاسعة صباح اليوم.