شاهد قبلة السياح وعشّاق المغامرات.. إطلالات بانورامية جاذبة لشواطئ واجهة مدينة جدة البحرية

وتُعدّ واجهة جدة البحرية من المواقع السياحية الجاذبة بالمدينة، ومقصداً لقضاء العطلات وأوقات ماتعة للاسترخاء، حيث تبلغ مسافة الواجهة ما يربو عن 4500 متر مربع, وتُعد المرحلة التطويرية الأكبر لواجهة جدة البحرية مع توافر خدمات تناسب جميع الفئات والأعمار، ما يجعل المناظر أخّاذة في المكان، فضلاً عن مناطق الجذب الرئيسة على الشاطئ جديرة بالاستكشاف.