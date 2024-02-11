شاهد قبلة السياح وعشّاق المغامرات.. إطلالات بانورامية جاذبة لشواطئ واجهة مدينة جدة البحرية

تزخر شواطئ مدينة جدة بمواقع تشرف على مناظر بانورامية رائعة هي قبلة السياح وبخاصّة عشّاق المغامرات في الشواطئ الجاذبة عبر شرفاتها الطبيعية السياحيّة الخلابة.
وتُعدّ واجهة جدة البحرية من المواقع السياحية الجاذبة بالمدينة، ومقصداً لقضاء العطلات وأوقات ماتعة للاسترخاء، حيث تبلغ مسافة الواجهة ما يربو عن 4500 متر مربع, وتُعد المرحلة التطويرية الأكبر لواجهة جدة البحرية مع توافر خدمات تناسب جميع الفئات والأعمار، ما يجعل المناظر أخّاذة في المكان، فضلاً عن مناطق الجذب الرئيسة على الشاطئ جديرة بالاستكشاف.
ويحلو الاستمتاع بالرياضات المائيّة المتعددة بجانب الطريق الملاصق للبحر والمرصوف بدقة في رحلة ملهمة سيرًا على الأقدام، الأمر الذي يفتح للزائر أفقًا للتأمل العميق أثناء المشي المليء بهواء بحر جدة النقي.
"واس" التقطت العديد من الصور البانورامية على طول الواجهة الأمر الذي كشف جماليات المكان بالمجسمات الفنية الفريدة التي اختارت بحر جدة دون بقية مناطق العالم، وهي مصممة بأيدي فنانين عالميين مما يؤهل الزائر حصوله على تذكرة مجانية لزيارة متحف مفتوح على البحر.