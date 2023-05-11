وزيرِ الخارجية: المملكة رائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في جميع أنحاء العالم

وأضاف: "يدعم الصندوق السعودي للتنمية بشكلٍ كبير المشروعات الأساسية ويعمل كجزء لا يتجزأ من شراكاتنا العالمية التي بدأت في التوسع، ففي منطقة البحر الكاريبي، يعمل الصندوق حاليًا على مشروعات تصل قيمتها إلى 242.6 مليون دولار، ووافق أخيرًا على 11 قرضًا تزيد قيمتها على 510 ملايين دولار، ويقوم الصندوق بتقييم مشاركة إضافية في خط الأنابيب بقيمة 260 مليون دولار في العديد من القطاعات، بما في ذلك الصحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه".