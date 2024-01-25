"المملكة" تشارك في الاجتماع الثالث للفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية

كما شارك رئيس الهيئة رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية في حلقة نقاش مفتوحة، قدّم خلالها عرضًا عن الأنشطة والأعمال الخاصة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية، واستعرض ما تم من ورش عمل خاصة بالإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، وأهم توصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية ذات العلاقة بفريق الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية باللجنة العربية، وأبرز التحديات والفرص التي يمكن للجنة العربية اتخاذها لتقوية التواصل بين الدول الأعضاء لتنفيذ المسارات التسعة الاستراتيجية للإطار، بما يخدم المصلحة الوطنية لكل دولة، كما تم استعراض جهود الدول العربية وما قامت به من أعمال وإسهامات ضمن خطط الفريق رفيع المستوى للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية.