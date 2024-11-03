14 برنامجًا أكاديميًّا من 8 كليات بجامعة المؤسّس تحقّق معايير الاعتماد الأكاديمي

كما شمل بكالوريوس "الصحافة"، و"الاتصال التسويقي" في كلية الإعلام، كما تمّ تحويل عدد من الاعتمادات من الاعتماد المشروط إلى الاعتماد الكامل بكالوريوس "علم الحيوان"، و"علم النبات"، و"الأحياء الدقيقة" في كلية العلوم. وبهذه المناسبة قدمت عمادةُ الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، التهنئةَ لجميع الكليات والبرامج وقياداتها؛ على جهودهم المتميزة في الرفع من جودة البرامج التعليمية وتجويد العمل المؤسسي المتكامل في سبيل تحقيق أهداف وتطلعات الجامعة.