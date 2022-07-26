"كفاءة" و"موان" يتفقان على إدارة النفايات وإعادة تدوير "الإلكترونية"

يُشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يقوم عند التعامل مع شركات إعادة التدوير المرخصة من قِبل المركز الوطني لإدارة النفايات بحثِّ تلك الشركات على اتباع إجراءات المركز والجهات ذات العلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها، والاستفادة منها قدر الإمكان، مع التنسيق والمواءمة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة عند تنفيذ خطط وبرامج إدارة النفايات.