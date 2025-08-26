"التخصصي" يحقق نقلة نوعية في علاج الصرع باستخدام تقنية التخطيط الكهربائي العميق للدماغ

ويقوم الإجراء على إدخال أقطاب دقيقة عبر فتحات صغيرة في الجمجمة، لتحديد بؤر الصرع بدقة عالية، بما يقلل المخاطر المرتبطة بالجراحة التقليدية، ويتيح خطط علاجية أثبتت نتائجها تحقيق غالبية المرضى سيطرة تامة على النوبات واستعادة حياتهم الطبيعية، كما تسهم التقنية الحديثة في تقليص تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل من خلال تقليل الاعتماد على الأدوية باهظة الثمن والحد من آثارها الجانبية فضلًا عن تمكين المرضى من العودة إلى العمل بشكل أسرع وتقليل الخسائر الإنتاجية.