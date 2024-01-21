محليات

بيئة مهيَّأة لجميع المزروعات.. "بذرة الست" وموعدها يوضحها "الحصيني"

قال: ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة من العقرب الأولى "قلما تفشل فيها البذور"
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أول أيام "بذرة الست" يوافق الأربعاء 26 رجب 1445هـ، مشيراً إلى أنها تنتهي في 2 شعبان وهي أيام 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 فبراير من كل عام.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "بذرة الست" ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى.

وأبان أن "بذرة الست" يقصد بها 6 أيام يصلح فيها زراعة كافة البذور -إذا بارك الله فيها-؛ بمعنى جميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وقلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة، والله أعلم.

الباحث في الطقس
عبدالعزيز الحصيني
بذرة الست

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