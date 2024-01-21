بيئة مهيَّأة لجميع المزروعات.. "بذرة الست" وموعدها يوضحها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن أول أيام "بذرة الست" يوافق الأربعاء 26 رجب 1445هـ، مشيراً إلى أنها تنتهي في 2 شعبان وهي أيام 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 فبراير من كل عام.