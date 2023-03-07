إطلاق البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ.. الأحد المقبل

يُطلق المركز الوطني للأرصاد، الأحد المقبل، انطلاقًا من المدينة المنورة، البرنامج التوعوي والتثقيفي بالطقس والمناخ.
يستمر البرنامج لمدة خمسة أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للمركز مع وزارة التعليم؛ احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد 2023م، تحت شعار "مستقبل الطقس والمناخ والمياه عبر الأجيال".
وقال مدير التوعية والتطوع بالمركز نواف الشريف: إن البرنامج التوعوي والتثقيفي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الطقس والمناخ للنشء، والذي يعتبر من أولويات المركز، لتكون الأرصاد جزءًا لا يتجزأ من مناشط الحياة، إضافة إلى إنشاء جيل ملمّ بمعلومات الطقس والمناخ بشكل تام.
ويشمل البرنامج تنظيم نشاطات ومسابقات وبرامج توعوية مختلفة؛ لتعزيز أهمية الطقس والمناخ، وكذلك زيارات ميدانية للجامعات والمدارس المستهدفة عبر معارض ثابتة ومتنقلة للأرصاد تزوّد الطلاب بالمهارات والمعلومات اللازمة لكيفية العمل على أجهزة الرصد واستخراج معلومات الطقس من خلال "حديقة الرصد" و"محطة الرصد"، وتسهيل مشاركة الطلاب في المناسبات الأرصادية.
كما يهدف البرنامج إلى تشجيع الطلاب والطالبات على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وتفعيل النشاطات اللاصفية والزيارات الميدانية لفروع ومرافق المركز الوطني للأرصاد، بما يحقق الفائدة المشتركة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات.
ويتضمن البرنامج أيضًا، تنظيم محاضرات عن الأرصاد وأهميتها في الحياة، وعرض أفلام وقصص توعوية أرصادية كرتونية من خلال شخصيتي "رصود وغيمة"؛ حيث توضح مهمة "رصود" في المجتمع وأثر "غيمة" على الطبيعة والحياة.