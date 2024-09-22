الرئيس التنفيذي لشركة "تساوي": اليوم الوطني مُلهِمٌ للنجاحات ومصدرُ فخرٍ بالإنجازات والعزيمة والإصرار

وتابع، في كل عامٍ، نحتفي بتاريخ بلادنا العريق، وبمسيرةٍ حافلةٍ بالإنجازات التي تحققت منذ تأسيسها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه-، ونحن نفخر بكوننا جزءًا لا يتجزَّأ من مسيرة التطوُّر العمراني التي تشهدها المملكة، والتي تُمثّل شهادةً على رؤية قيادتنا الحكيمة، وخُططها الطموحة.