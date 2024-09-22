الرئيس التنفيذي لشركة "تساوي": اليوم الوطني مُلهِمٌ للنجاحات ومصدرُ فخرٍ بالإنجازات والعزيمة والإصرار

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "تساوي" عبدالعزیز فھد القحطاني؛ أن اليوم الوطني هذا العام يأتي حاملاً رسالة إلهام لكل مَن يسعى نحو النجاح والتميُّز في شتى المجالات، فهو يُذكّرنا بأن العزيمة والإصرار هما مفتاح تحقيق الطموحات.
وأضاف "القحطاني"؛ في هذا اليوم المجيد، نُجدّد العهد على التمسُّك بالقِيَم التي تدفعنا للعمل بجدٍ وإخلاص، سعياً لتحقيق أهدافنا المشتركة، خدمةً لأنفسنا ولوطننا الغالي؛ لنجعله المكان الأمثل للأجيال القادمة.
وتابع، في كل عامٍ، نحتفي بتاريخ بلادنا العريق، وبمسيرةٍ حافلةٍ بالإنجازات التي تحققت منذ تأسيسها على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز -طيَّب الله ثراه-، ونحن نفخر بكوننا جزءًا لا يتجزَّأ من مسيرة التطوُّر العمراني التي تشهدها المملكة، والتي تُمثّل شهادةً على رؤية قيادتنا الحكيمة، وخُططها الطموحة.
وأوضح أن الجميع في "تساوي"، يؤمنون بأن كل لبنةٍ نضعها في صرح التنمية العمرانية هي جزءٌ من الصورة الكبرى لمستقبل المملكة العربية السعودية. ونحن نعمل جميعًا، يدًا بيد، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت المملكة نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في التطوُّر والازدهار.
وأضاف "القحطاني"؛ نسعى في شركتنا إلى تنفيذ مشاريع عمرانية متكاملة، تلبّي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لتطوير البلاد. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، نعاهد الوطن على مواصلة العمل بكل جدٍ واجتهاد؛ لنكون جزءًا فاعلًا في رسم ملامح المستقبل الذي نطمح إليه جميعًا.
كل عام وبلادنا الحبيبة في رفعةٍ وتقدُّمٍ، وكل عام ونحن نبني بأيدينا وطنًا شامخًا نفخر به.