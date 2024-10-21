بطولة "حائل الدولية لجمال الخيل" تعلن استقبال مزاد الجياد الأصيلة

أعلنت بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، اليوم الاثنين، بدء التسجيل بمزاد البطولة للراغبين في عرض جيادهم.
واشترطت البطولة على راغبي التسجيل أن يكون الجواد مسجلاً في سجل أنساب الخيل العربية الأصيلة ولديه شهادة نسب معتمدة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وأن يتم تقديم صور واضحة للجواد مع شهادة النسب الأصلية، ويدفع رسوم تسجيل الجواد في المزاد هي 500 ريال.
وعن شروط المشاركة، اشترطت البطولة أن لا يقل عمر المشارك عن 18 سنة، وموقع على نموذج التسجيل الخاص بالمزاد والمتوفر لدى إدارة المزاد.
كما اشترطت أن يتأكد المالك من صحة الجواد وسلامته واعتماده طبياً وتوفير كل المستندات المطلوبة قبل إدخال الجواد للمزاد، وأن يحضرها إلى مكان المزاد صباح يوم المزاد ويضعها في الأماكن المخصصة لها.
وعن شروط المزايدة، أكدت البطولة على جميع المشترين المهتمين الحصول على مضرب مزايدة مقابل تأمين قدره 2000 ريال، يتم خصمه من قيمة الشراء في حال إتمام الصفقة، ولا يمكن للمشتري التراجع عن العرض المقدم بمجرد رفع المضرب، ويجب إتمام إجراءات الدفع خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء المزاد.
وكان مركز الملك عبدالعزيز للخيل، قد أعلن عن قائمة الرسميين في بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي ضمت تسعة حكام وأربع لجان ومدير ميدان من دول السعودية وإيطاليا وإسبانيا والكويت ومصر وسوريا وقطر.
وقد تقرر تنظيم البطولة في حائل من 31 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر 2024.
ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط .