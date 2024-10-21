بطولة "حائل الدولية لجمال الخيل" تعلن استقبال مزاد الجياد الأصيلة

وعن شروط المزايدة، أكدت البطولة على جميع المشترين المهتمين الحصول على مضرب مزايدة مقابل تأمين قدره 2000 ريال، يتم خصمه من قيمة الشراء في حال إتمام الصفقة، ولا يمكن للمشتري التراجع عن العرض المقدم بمجرد رفع المضرب، ويجب إتمام إجراءات الدفع خلال ثلاثة أيام بعد انتهاء المزاد.