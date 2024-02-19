"البديوي": اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لـ 2024 يستوجب الدعم والترويج

وأشار إلى أن اختيار مدينة المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 يستوجب الدعم والترويج من خلال المنصات الإعلامية والسياحية الخليجية بشكل فعال، لما يمثله ذلك من أهمية في تعريف جميع السياح والزوار من مختلف دول العالم بالتنوع السياحي في دول المجلس، ويعزز الاندماج السياحي بينهما ويوجد منظومة سياحية تكاملية على نطاق واسع، خاصةً بعد قرار قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الأخير، باعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، مما سيسهل على السياح والزوار الانتقال بين دول المجلس بكل يسر وسهولة.