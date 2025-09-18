شفاعة أمير الباحة تُنقذ رقبة مواطن من القصاص قبل تنفيذ الحكم بيوم واحد

بشفاعة كريمة من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، صدر العفو عن أحد المواطنين المحكوم عليه بالقصاص، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتنفيذ الحكم، بعد لقاء سموه بأولياء دم المجني عليه في ديوان الإمارة.
وخلال الاستقبال، عبّر سموه عن شكره وتقديره لأولياء الدم على هذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين، ومن شيم وأخلاق أهل الإسلام، وهو من عزائم الأمور التي يثيب الله عليها ويرفع بها الدرجات.
وأشاد بما أبدوه من روح العفو، واصفًا موقفهم بالمشرّف والإنساني الذي يجسد القيم النبيلة والتراحم الذي يتميز به المجتمع السعودي.
وأضاف أن نهج القيادة الرشيدة – أيدها الله – يقوم على ترسيخ مبادئ العدل، والدعوة الدائمة إلى إصلاح ذات البين، ونشر ثقافة التسامح، وتعزيز التلاحم المجتمعي.
من جانبهم، عبّر ذوو المتوفى عن بالغ شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته وسعيه الخيّر، مؤكدين أن تحكيم شرع الله والحرص على الصلح هو ما قامت عليه هذه البلاد المباركة بقيادتها الحكيمة.