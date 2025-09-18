شفاعة أمير الباحة تُنقذ رقبة مواطن من القصاص قبل تنفيذ الحكم بيوم واحد

وخلال الاستقبال، عبّر سموه عن شكره وتقديره لأولياء الدم على هذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن العفو عند المقدرة من صفات المؤمنين، ومن شيم وأخلاق أهل الإسلام، وهو من عزائم الأمور التي يثيب الله عليها ويرفع بها الدرجات.