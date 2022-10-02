"السديس" يطلق منصة "استراتيجيتنا" الأولى من نوعها في تاريخ رئاسة الحرمين

أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم بمقر رئاسة الحرمين، نظام منصة "استراتيجيتنا"، والذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الرئاسة، والذي سيسهم في تأسيس العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية والفرعية والمبادرات، لكل الوكالات التابعة للرئاسة، وعرضها عبر داش بورد إلكتروني (لوحة القيادة)؛ لمتابعة الأهداف الاستراتيجية التشغيلية، لكل وكالة إلكترونيًا، ومطابقتها للأداء الاستراتيجي ضمن الخطة المعتمدة، حيث تسابق رئاسة الحرمين الزمن في تعظيم الجودة والتميز والريادة، في مجال التحولات الرقمية.
وقال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: إن إطلاق نظام منصة "استراتيجيتنا" يأتي في إطار تعزيز التحولات الرقمية الاستراتيجية، وفق الرؤية 2030، وتعضيد دور وكالة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات لتحقيق رؤية الرئاسة 2024 المتعلقة بأهداف الأداء الاستراتيجي للرئاسة.
وحث السديس، جميع الوكالات بالتفاعل مع وكالة التخطيط الاستراتيجي والموهبة والابتكار بوضع خطط مستقلة ترتكز على تحويل مشاريع الأداء الاستراتيجي لمشروع عمل ميداني يحقق أثراً بما يسهم في تحقيق رؤية الرئاسة المستقبلية 2024م التي تخدم قاصدي الحرمين الشريفين، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
وثمّن الرئيس العام دور وكالة التخطيط الاسترات
يجي في تنظيم العمل داخل الوكالات، وحث جميع القيادات لبذل المزيد من الجهود لإبراز رسالة الحرمين للعالم.
وأشرفت وكالة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات التابعة لـ"رئاسة شؤون الحرمين" والتي يراسها المهندس نايف المطرفي، على متابعة تنفيذ (30) مشروعاً نفّذها عددٌ من وكالات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تأتي ضمن خطة الرئاسة للمبادرات التحولية التكاملية (2024) والتي من شأنها إبراز العمل القائم على تحقيق المبادرات والأهداف الاستراتيجية واستمراراً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.
وتقوم الوكالة على المشاريع ابتداءً من المواءمة وربطها بالخطة الاستراتيجية، ومن ثم العمل على توفير متطلبات المشروع وتحليل نطاق عملها إلى أن يتم بدء التنفيذ وتحقيق كامل مخرجات المشروع بالجودة المطلوبة والأهداف المرسومة، والمخطط الزمني، وذلك لمتابعة سير المشاريع والتأكد من نسبة تحقيقها.
وتعد وكالة التخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية وكالة ممكنة لجميع الوكالات في الرئاسة، التي ستظهر نتائج أعمالها من خلال الخطة الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها لتحقيق رؤية الرئاسة (2024) التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030).