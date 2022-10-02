"السديس" يطلق منصة "استراتيجيتنا" الأولى من نوعها في تاريخ رئاسة الحرمين

أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم بمقر رئاسة الحرمين، نظام منصة "استراتيجيتنا"، والذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الرئاسة، والذي سيسهم في تأسيس العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية والفرعية والمبادرات، لكل الوكالات التابعة للرئاسة، وعرضها عبر داش بورد إلكتروني (لوحة القيادة)؛ لمتابعة الأهداف الاستراتيجية التشغيلية، لكل وكالة إلكترونيًا، ومطابقتها للأداء الاستراتيجي ضمن الخطة المعتمدة، حيث تسابق رئاسة الحرمين الزمن في تعظيم الجودة والتميز والريادة، في مجال التحولات الرقمية.