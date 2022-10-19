الصندوق السعودي للتنمية يُفعِّل خطته الاستراتيجية المعتمدة في مجال التقييم

وبيَّن الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد أنه جرى عقد ورش عمل بين الجانبَيْن؛ لتعزيز العمل المشترك في تقييم المشروعات التنموية؛ إذ يسعى الصندوق إلى الاستفادة من خبرات البنك في التقييم التنموي الممتد لأكثر من 30 عامًا، إضافة إلى الجهود الدولية والمبادرات المتخصصة في هذا المجال.