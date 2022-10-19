الصندوق السعودي للتنمية يُفعِّل خطته الاستراتيجية المعتمدة في مجال التقييم

عقد الصندوق السعودي للتنمية أمس ورشة عمل للتقييم تنفيذًا للتحوُّل الاستراتيجي بالصندوق السعودي للتنمية المعتمد من مجلس الإدارة برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك بحضور مدير مبادرة التقييم العالمي دوجان فريزر.
ويأتي انعقاد هذه الورشة انطلاقًا من تعزيز العمل المشترك بدعم من رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر؛ لتعزيز الأثر التنموي للقروض المقدمة من الصندوق.
وبيَّن الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبدالرحمن المرشد أنه جرى عقد ورش عمل بين الجانبَيْن؛ لتعزيز العمل المشترك في تقييم المشروعات التنموية؛ إذ يسعى الصندوق إلى الاستفادة من خبرات البنك في التقييم التنموي الممتد لأكثر من 30 عامًا، إضافة إلى الجهود الدولية والمبادرات المتخصصة في هذا المجال.