بأكثر من 12 طنًا سنويًا.. "البن الشدوي" أَفضل أنواع القهوة الفاخرة السعودية المقدمة للعالم احتفاءً بيوم القهوة العالمي

يُعد البُن الشدوي بمنطقة الباحة من أفضل أنواع البُن الذي تنتجه المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، ومنها البُن الشدوي بمنطقة الباحة، إذ يبلغ الإنتاج السنوي للبُن الشدوي أكثر 12 طنًا، ويأتي الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام، تعبيرًا عن قيمته لدى محبيه، ودعمًا لمزارعي ومنتجي البُن.
ويهتم مزارعو البُن الشدوي بزراعته بجبلي شدا الأعلى والأسفل بين محافظتي قلوة والمخواة، ضمن سلسلة جبلية وسط مجموعة من السهول المنخفضة والأودية، حيث يبلغ ارتفاع شدا الأعلى 2200 متر تقريبًا عن سطح البحر، بينما يصل ارتفاع شدا الأسفل إلى 1500 متر تقريبًا، ولا تقتصر الزراعة في هذين الجبلين على البُن وحده، بل يزرع الأهالي مختلف الأشجار، ولكن تركيزهم الأكبر على البن الذي يعتبرونه سائد المكان.
وأشار المزارع عبدالله بن علي الغامدي صاحب مزرعة بجبل شدا الأعلى، أن الإنتاج من البُن وفير في ظل الدعم المقدم من الحكومة الرشيدة، وتتم العناية به من خلال متابعة المحصول من بداية الإثمار وحتى تجفيف المحصول وإنتاجه، حيث تتراوح أسعار البُن الشدوي بين 200 و300 ريال للكجم، فيما يبلغ سعر المد 1200 ريال.
من جانبه بيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن زراعة البن العربي تشتهر في جنوب المملكة بشكل عام، وفي منطقة الباحة بشكل خاص، حيث يوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البُن السعودي، منوهًا بجهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع، منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت 13500 شتلة استفاد من المبادرة 117 مزارعًا حتى الآن.
وأشار إلى أن إنشاء أول مدينة لزراعة البُن في المملكة بمنطقة الباحة، كان على مساحة إجمالية 1,662,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف شجرة، مما سيرفع من حجم الإنتاج العام للبن السعودي في المملكة إلى 100%.
وتقدم الوزارة عبر "برنامج ريف" دعمًا ماديًا غير مسترد لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة كفاءة الإنتاج, حيث يستهدف البرنامج 8 قطاعات زراعية، منها تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن السعودي.