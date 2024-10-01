بأكثر من 12 طنًا سنويًا.. "البن الشدوي" أَفضل أنواع القهوة الفاخرة السعودية المقدمة للعالم احتفاءً بيوم القهوة العالمي

من جانبه بيّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن زراعة البن العربي تشتهر في جنوب المملكة بشكل عام، وفي منطقة الباحة بشكل خاص، حيث يوجد بجبل شدا الأعلى والأسفل وصدر المزاودة ما يتجاوز الـ 200 مزرعة بها أكثر من 22 ألف شجرة من أجود أنواع البُن السعودي، منوهًا بجهود وزارة البيئة لاستدامة هذه الزراعة عبر العديد من البرامج والمشاريع، منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وحصاد مياه الأمطار التي تقدم الدعم العيني للمزارعين من إنشاء ممرات مائية وخزانات لتجميع المياه مختلفة السعة، إلى جانب تقديم شبكات الري الحديثة وتنظيف وتعميق الآبار وتغطيتها وتوزيع الشتلات التي بلغت 13500 شتلة استفاد من المبادرة 117 مزارعًا حتى الآن.