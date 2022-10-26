نصف مليون وكأس لوصيف مسابقة نخبة النخبة بمهرجان "المؤسس 7"

اعتمد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين جائزة قدرها نصف مليون، وكأسًا لوصيف مسابقة فئة نخبة النخبة بمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة.
وتفصيلًا: قال "ابن حثلين" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الفئة: نخبة النخبة الزمان: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7.. سوف نستحدث لقب "الوصيف"، لمن يحتلّ الوصافة + جائزة قدرها 500 ألف ريال + كأس الوصيف".
وتعتبر مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات وخروج المغلوب، ويتوج فيها متسابق واحد فقط سابقًا.