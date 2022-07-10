شجرتا المرخ والغلف تشهدان إقبالاً من متذوقي حنيذ "الأضاحي"

تشهد منطقة جازان ومناطق الجنوب زيادة الإقبال على شجر المرخ والبشام والغلف المستخدم في إعداد وجبة الحنيذ بمعظم منازل مناطق الجنوب؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

ويحرص الأهالي على اقتطاع جزء من ذبائح العيد وتخصيصها لعمل الحنيذ الذي يتسابق الجميع على إعداده، في ظاهرة لا تخلو منها أيام عيد الأضحى المبارك.